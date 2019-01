Två gripna för bilbomb i Nordirland

Polisen i Nordirland har gripit två personer som misstänks ligga bakom en bilbomb i staden Londonderry (eller Derry). Polisens huvudspår är att det är en utbrytargrupp från numer ickekrigförande IRA, som ligger bakom attacken.

Gruppen New IRA, även kallad Real IRA, är en av många mindre militanta grupper som motsatte sig fredsavtalet 1998. Sporadiska attacker har gjorts under årens lopp. Bilbomben i staden innebär inte att våldet eskalerat, utan hotnivån kvarstår på samma nivå som under de senaste tio åren, enligt polischef Mark Hamilton.

Bilbomben var placerad inuti en varubil som gärningsmännen tvingat till sig. Ingen människa skadades vid lördagens explosion, nära en domstolsbyggnad.

Stadens namn har i åratal varit föremål för kontroverser. Generellt kallas den för Derry av invånarna som vill att Nordirland ska bli en del av Irland. Unionisterna förespråkar däremot Londonderry, vilket slagits fast som stadens officiella namn av en domstol i London.