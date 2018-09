USA redo för nya samtal med Nordkorea

Utrikesministern hänvisar till "viktiga utfästelser" från Nordkoreas ledare Kim Jong-Un under toppmötet med Sydkoreas president Moon Jae-In. Pompeo lyfter fram Kims löfte att internationella observatörer ska få övervaka en "permanent nedmontering" av Nordkoreas viktigaste robotanläggningar.

Pompeo säger vidare att han har bjudit in Nordkoreas utrikesminister Ri Young-Ho till ett möte i New York i nästa vecka, i samband med mötet i FN:s generalförsamling. USA har också bjudit in nordkoreanska företrädare att träffa USA:s Nordkoreasändebud Stephen Biegun i Wien "så snart som möjligt", enligt Pompeo.

Den utsträckta handen står i stark kontrast till tonen i slutet av augusti, då president Donald Trump abrupt ställde in Pompeos planerade resa till Nordkorea, med hänvisning till att inte tillräckliga framsteg hade gjorts vad gäller kärnvapennedrustningen på Koreahalvön. Men bara en vecka senare hyllade Trump sin relation med Kim Jong-Un som "mycket god och varm".