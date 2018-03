Vänsterman i täten när Mexikos valkamp inleds

AMLO, som hans namn ofta förkortas, samlar drygt 40 procent i de senaste mätningarna.

Långt bakom honom utkämpar Ricardo Anaya, från det traditionella oppositionspartiet PAN, en blodig strid med regerande PRI:s José Antonio Meade kring 20-procentstrecket.

Misslyckandet med att hejda den grasserande organiserade brottsligheten har fått stödet för sittande presidenten Enrique Peña Nieto att störtdyka. Förtroendet för hans PRI - som med endast ett undantag styrt landet sedan 1929 - är kört i botten efter upprepade nepotism- och korruptionsskandaler.

"Öppet krig"

Draget att välja icke-medlemmen Meade, som tjänat på olika ministerposter under tidigare regeringar, tycks inte räcka för att förbättra det statsbärande partiets anseende. Att PAN oftast haft en liknande politisk inriktning som PRI, med ekonomiska liberaliseringar och vänskapliga band med USA, hjälper inte Anaya att utmåla sig som ett verkligt alternativ inför valet den 1 juli.

– Det är öppet krig mellan PRI och PAN. De sluggar så hårt mot varandra att de båda är nära att stupa, vilket lämnar López Obrador med en vidöppen väg till seger, säger den mexikanske statsvetaren José Antonio Crespo till nyhetsbyrån AFP.

Ingen outsider

López Obrador tjänar även på ett utbrett missnöje med regeringens relativt milda svar på grannpresidenten Donald Trumps hätska utspel mot Mexiko. AMLO har gjort sig känd för radikala vänsterorienterade utspel, men har tonat ner sin retorik inför valet. Han accepterar numera frihandelsavtalet Nafta och har mildrat kritiken mot Peña Nietos privatiseringar en aning, men lovar att bromsa fortsatta liberaliseringar.

Bland hans löften finns även en amnesti för droghandlare - och framför allt att städa bort korruptionen. Bland annat vill han avskaffa åtalsimmuniteten för sittande presidenter.

AMLO har dock själv varit del av den politiska klassen under en lång tid. Han lämnade PRI under 1980-talet och, var under en period borgmästare i Mexico City och har ställt upp som presidentkandidat två gånger tidigare.