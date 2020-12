Jörgen Klinthage: Dela ut klappar innan Kalle - är ett helgerån

Dricka glögg till Kalle är ett måste och skulle nån ifrågasätta detta så drar det stora julgrälet igång. Lika så att föreslås att dela ut julklappar innan Kalle. Helt omöjligt. Även om innerst inne tycker det är hopplöst att som vuxen se Askungen, Lady och Lufsen, Peter Pan och Bambi för fyrtionde gången - minst. The show must go on. Kalle är Kalle. Och att rucka på traditioner och ritualer kan sluta med rena katastrofen.