Johan Karlsson: ”Terminator som seriebok på svenska”

Retrobokklubbens senaste tegelsten kretsar kring de ökända mördarrobotarna från framtiden som klär ut sig till människor. Namnet på seriealbumet är ”Terminator: Sekundära mål” och det rör sig om en fristående uppföljare till den allra första filmen. Come with me if you want to read.