Maria Steen: ”När allt ställs på ända så är i alla fall bollen rund”

Det var svårt att tro det i onsdags, när man vaknade och såg all snö som fallit under natten. Trädgården såg ut som fotbollsplanen där stackars Umeå IF och BK Häcken skulle göra upp i damallsvenskan i söndags. Det snöade så pass att de fick byta ut den vita bollen mot en orange. Det har nog inte hänt sedan man bytte färg i bandy.