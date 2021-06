Mattias Nilsson: Antar du min utmaning?

2021 kan man inte riktigt känna sig nöjd och fulländad som människa förrän man genomfört en challenge på nätet.

Detta verkar åtminstone vara budskapet bland de hundratals svenska företag, organisationer och statliga myndigheter som stuckit upp sina fuktiga fingrar i luften för att känna hur vinden blåser. Att göra en challenge (ursäkta den taffliga svengelskan) verkar vara det hetaste heta just nu.

Problemet är kanske snarare att hitta rätt bland alla utmaningarna, något som får mig att tänka på webbadressen Is it old? där man kunde se om det man hittat i sociala medier var hett och inne eller tvärtom gammalt och uttjatat. Genom att testa sin länk fick man ett snabbt svar på hur hipp alternativt mossig man var innan man delade den.

Som en ödets ironi har webbadressen Is it old? numera försvunnit från internet. Troligen kändes den för gammal.

En av de tjatigaste utmaningarna på internet den senaste tiden har annars varit den störtlöjliga dansen Jerusalema Challenge. Från ingenstans blev detta en fluga och plötsligt kändes det som den naturligaste sak i världen att se hur ambulansförare, brandmän, sjuksköterskor eller åklagare dansade loss i något som ser ut som när man dansar jenka med byxorna fulla av klipulver. Det där med åklagare ska jag dock låta vara osagt, men det är väl bara en tidsfråga.

När trenden nådde Olofström gjorde Volvos fabriksarbetare slag i saken och genomförde häromveckan sin Jerusalemautmaning. Möjligen hade de haft nytta av webbadressen Is It Old?

Det vimlar som sagt av olika utmaningar på nätet och alla känns kanske inte anpassade för företag med ett syfte att stärka sitt varumärke. Det är exempelvis svårt att tänka sig Volvoarbetarna genomföra den så kallade pung i soja-utmaningen, en challenge av det mer privata slaget.