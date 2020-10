Mattias Nilsson: Att vara tankspridd

Innan tankning sker ska man ju knappa in sin kod och annat fillijox. Jag tog därför fram mitt Visa-kort och tryckte resolut in det i springan; det gick väldigt trögt men jag lyckades. Stod i begrepp att knappa in min kod när jag insåg att detta inte var kortautomaten utan SEDELAUTOMATEN!!