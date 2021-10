Mattias Nilsson: ”Blekinges Brooklyn”

Om man trots allt fullföljer detta resonemang skulle man kunna säga att jag som bor centralt i Karlskrona, dagligen nöter gatstenen på Manhattan. För ska residensstaden liknas vid New York ligger det självklart nära till hands att likställa Trossö med Manhattan, den centrala storstadsön pulserande av liv, rörelse, gula taxibilar, torghandel, barer och shoppingkomplex. Trossö - the city that never sleeps, och så vidare.