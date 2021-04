Mattias Nilsson: ”Den perfekta lördagen”

När det är helg kommer den förlösande sömnen. Alla spänningar som kroppen haft under veckan ska som genom ren magi lösas upp i ett stillsamt avvaktande uppvaknande på lördagen. Vem bryr sig om klockan när helgen är här? Jag kan sova hur länge som helst, ingenting kommer att störa min välbehövliga sömn.

Att gå på loppmarknad har blivit som en drog. På tal om droger: Visst är det så att en öl smakar som allra bäst klockan tre en lördagseftermiddag? Det är den känslan, den njutningen som blir kronan på verket. Just där och just då känner man sig som allra mest levande. Och just i den stunden gör det ingenting att den matta man impulsköpte på loppis aldrig kommer att kunna användas.