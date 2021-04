Mattias Nilsson: ”Den topplistan var rena botten”

När den kommersiella radion blev laglig i Sverige 1993 fick varje större kommun i landet två nya radiofrekvenser. Mer än så var omöjligt att få fram på grund av militära intressen och närheten till kontinenten, hette det. Risken för störning av polsk och tysk radio var enorm. Hur det nu var med den saken tycktes detta till synes helt omöjliga problem vara löst så sent som 2018. Då förvandlade staten nämligen systemet för kommersiell radio till att bli en heltäckande affär för de stora mediejättarna i Stockholm som plötsligt fick jättemånga FM-frekvenser till sitt förfogande. Sedan dess pumpas samma typ av relativt hjärndöd musikradio ut över hela landet och marknaden är uppdelad mellan två stora aktörer.

En av dessa stationer heter Star FM och spelar enligt egen utsago den bästa musiken från 70-, 80- och 90-talen. Under påskledigheten när jag stod och skalade ägg i köket (som man ju gör) råkade jag snubbla över något som genast fångade mitt intresse.

Det är en ganska kaxig roll man tar på sig, tänkte jag, utan att veta att det tydligen var lyssnarna som röstat fram listan. Att sammanfatta alla populärmusikaliska alster som getts ut mellan 1970 och 2000 är en grannlaga uppgift. Eftersom jag själv jobbat med kommersiell radio kan jag dessutom nynna nästan samtliga hitlåtar i sömnen och brukar förstrött gäspa redan på andra takten i introt till Men At Works Down Under. Ett musikaliskt stycke som mycket väl kan vara världens mest sönderspelade låt. Om jag fått en gyllene tiokrona för varje gång som jag tvingats lyssna på skiten hade jag varit rikare än Bill Gates.