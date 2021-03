Mattias Nilsson: ”Det rör sig om två batonger”

I helgen utspelade sig en scen som skulle kunna vara hämtad från någon av de där farserna. Det handlar om min kompis Martin som besökte en av kommunens många second hand-butiker. När han klev in i den stimmiga butiken kände han sig förlägen och skamsen. Han hade länge gått och burit på vad som nu skulle sägas till butikens föreståndare och därför var det med stapplande steg som han närmade sig disken.

quote

För åtta år sedan skrev jag tillsammans med bland annat Martin en bok som heter Ursäkta var är kriget? Ambitionen med den var att lista de 100 roligaste ögonblicken i Karlskronas historia. Under arbetet med boken var en av alla underbara historier vi stötte på den om den så kallade granvaktaren Bengt Holm i Nättraby. Under 80-talet såg han det som sin självklara uppgift att vifta in bilar i rätt parkeringsruta och varje år vakta kommunens juleträd från att sågas ner eller helt enkelt explodera (vilket hade skett den 6 januari 1980 då unga granvandaler varit i farten).