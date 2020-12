Mattias Nilsson: ”Jag skådar ljuset”

Det börjar dra sig mot lucia, denna så typiskt svenska tradition. Man måste nämligen under en längre tid ha upplevt ett bittert land inbäddat i både iskyla och totalt beckmörker för att på allvar förstå vikten av att uppskatta ljuset.

Herman Lindqvist har förklarat fenomenet väl i ett kåseri redan 1990: “Vår nordiska vana att dra oss in i mörkret, bligande på vår varma ljuskälla kommer naturligtvis från vår tid i grottor och mörka kojor då vi satt och glodde på glöden och svor över våra ännu tidigare förfäder som fick den befängda idén att paddla upp till iskanten av Nordpolen…”

Av någon anledning skulle man vaka in luciadagen med en sjuhelsikes fest, ofta professionellt arrangerad med liveband och annan musikunderhållning. Kvällen och natten före lucia förvandlades därför till ett slamrande mini-Woodstock med fylla, svett, snus och luftgitarrer. Dagen efter, på luciadagen, var det åter skoldag. En väldigt tung sådan för lejonparten av eleverna, om de alls dök upp bakom sina träbänkar.

quote

Man kan fråga sig exakt när denna märkliga sedvänja, att supa sig redlös och vaka in något så banalt som en lucia, upphörde. Någon gång under det sena 80-talet måste spektaklet ha tagit slut, kanske genom dekret från Socialstyrelsen, nykterhetsrörelsen, NTF och andra samhällsskyddande instanser. Frågar du en tonåring i dag om de tänker vaka in lucia möts du av ett ansikte som ser ut som en fågelholk och då beror detta inte enbart på ett tillvaratagande av Folkhälsomyndighetens skärpta råd. Playstation lockar mer än pissljummen folköl.