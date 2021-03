Mattias Nilsson: Kopior som inte är bleka

På samma sätt lyfte en skallig och tårögd Sinéad O’Connor den gamla Princelåten Nothing Compares To You till helt oanade höjder sommaren 1990. Låten blev en megahit och innebar genombrottet för den irländska sångerskan. Originalversionen låter som när en sådan där tandlös gubbe med en liten apa på sin axel långsamt står och halar ett positiv. Segt och oengagerat. Sinéad O’Connor utgick istället från textens hudlösa sårbarhet och resultatet blev både suggestivt och hjärtskärande.

På samma sätt måste man säga att Freddie Mercury lyfter den gamla The Platters-låten The Great Pretender. Mercury fullständigt sopar mattan med originalet och tar nästan i så att han spricker men det funkar, även om det ligger på gränsen till det huvudlöst överambitiösa. En annan man som är känd för att nästan spräcka sina pannvener under sina sånginsatser är Tom Jones som ju byggt hela sin karriär på att sjunga precis vad som helst. “Ge mig en telefonkatalog, ett gammalt kvitto eller en plastkasse med text...jag lovar att sjunger in det på platta”.