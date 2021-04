Mattias Nilsson: När dumheten firar triumfer

För en del lyssnare verkar det viktigaste inte vara att vinna fina priser. Det kan lika gärna handla om att få höras i etern. Jag bygger detta antagande på det faktum att jag under min radiokarriär kunde tävla ut så banala saker som VHS-kassetter och DVD-filmer och folk slängde sig på luren som gällde det själva livet. När en bytestävling där lyssnarna vann genom att byta saker med varandra gick från att erbjuda en frukost-tv till att sluta med en boliviansk panflöjt som ingen ville ha ens gratis, insåg man att priset trots allt inte är helt ointressant i sammanhanget.

Ett av de finaste ögonblicken i kategorin radiotävlingar kommer annars från USA. En amerikansk radiostation tävlade ut en resa jorden runt och programledaren meddelade med intensitet den glada nyheten till vinnaren som var med via telefon. “Tänk dig alla underbara platser som du nu kommer att få se”, skrålade den fryntlige programledaren.

-You can FEEL the world!