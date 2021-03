Mattias Nilsson: När man lever i förnekelse

Samma sak förekommer om man äger en bil som inte är toppmodern. Kanske hör man plötsligt något som skramlar. Man fryser till is, tittar på sin medtrafikant. “Hörde du också det där skramlande ljudet?” Medtrafikantens blick ser jagad ut. “Det var nog bara något på vägen”.

De följande dagarna övergår skramlandet till ett mer taktfast dunkande, samtidigt som bilen börjar hoppa men eftersom man lever i förnekelse är det nog inga konstigheter. Bilen byggdes nog för att kunna erbjuda just extratjänster som skrammel och hopp.

En gång i tiden råkade jag slarva bort nyckeln till den där lilla kolven som man använder för att boka en tvättid i flerbostadshusets tvättstuga. Detta gjorde att kolven satt fast på den tolfte i månaden och inte gick att rubba. I stället för att då bege sig till bovärden och erkänna att man sumpat en nyckel löser man det på följande sätt: Man tvättar all tvätt under en och samma dag i månaden, nämligen den tolfte. Vilket i sin tur skapar ett enormt behov av att köpa nya underkläder. Minns att jag under denna pinsamma era av mitt liv totalt var uppe i kanske ett 60-tal kalsonger och en tvättkorg större än Globen.