Jörgen Klinthage: Rör inte vårt fika för då hettar det till

Det är ingen hemlighet att vi älskar att fika i Sverige. Att träffa familj och vänner över en kopp kaffe är en viktig del i vårt sociala liv. Därför är det kanske inte så konstigt att svenskar dricker drygt åtta kilo kaffe per person och år.

Först vid mitten av 1600-talet kom kaffet till Europa via Venedig som var en stor handelsplats mot Orienten. Det skulle dock dröja runt 100 år innan kaffedrickandet tog fart i Sverige. En av pionjärerna var Karl XII som varit i Turkiet och tagit med sig hem en turkisk apparat för kaffekokning.

Men faktum är att den svenska fikakulturen sprider sig över världen. Just nu är Swedish fika with cinnamon rolls bland det trendigaste man kan göra i New York, London och Amsterdam.