Alicia Gustafsson Grönlund: Varför är det alltid så dåligt väder på festival?

Det var ”dammigt och kallt” att sova i tält under Sweden Rock, Roskilde var det ”blötaste på 17 år” och ord som ”regnkaos och lervälling” fick beskriva Göteborgsfestivalen Way Out West. Är det inte märkligt?