Kanotäventyr på Blekinges största sjö

Foto: Nanna Jami

Ta chansen att uppleva Halen från kanot eller kajak i sommar. Här får du tips om ett smultronställe och vad ska tänka på innan du ger dig ut till sjöss.

Blekinges största insjö Halen är ett eldorado för många paddlare. Enligt Per-Åke Persson från Olofströms Fritidsklubb är det bästa med att paddla kajak frihetskänslan och naturen.

– Jag har alltid levt i symbios med naturen. Det tar cirka sex timmar att paddla runt Halen om man följer strandkanten, säger Per-Åke Persson.

Det är en varm juniförmiddag när Mera träffar honom på kanotcentralen.

– Sjön är lugn och det är soligt. Det ska helst vara lite molnigt och stilla vindar. I dag är vädret perfekt.

Per-Åke berättar att allt fler människor från Blekinge, Skåne och Småland hittar dit.

– Vi har tappat många kunder på grund av coronautbrottet. Nästan 70 procent av de som kommer hit är utländska kunder, främst från Danmark.

I år har man två anställda, jämfört med fem stycken förra året.

– Blir det stort tryck under högsäsongen i början av juli får vi ta in extrapersonal. Vi ser till att sprita all utrustning och det finns handsprit både till personal samt kunder.

På kanotcentralen finns det 25 kajaker och 109 kanoter samt några SUP-brädor. Området runt sjön är lämpligt för barn, nybörjare och erfarna paddlare. Det finns även flera organiserade ställen att övernatta på.

Foto: Nanna Jami

Vilket är ditt smultronställe?

– Det är Lafogdegylet. Det är som att komma till en vildmark. Det kan vara svårt att ta sig dit med båt, men du kommer lätt dit med kajak eller kanot. Fågellivet är rikt där och man kan till exempel se tranor.

Från Halen kan du ta dig vidare till Raslången, Gillesjön, Filkesjön samt Immeln. Vid sjöarna finns det ställen där du bär över kanoten eller kajaken. För att underlätta kan du hyra en kanotvagn.

– Danska turister brukar ofta vilja ta sig över till Raslången. Det tar minst en dag för dig att ta dig runt den, säger Persson.

Hur ser det ut för nybörjare, vad krävs?

– Kravet för att hyra en kanot eller kajak är att du ska vara simkunnig. Vi ser helst att du gått en kurs innan. Är du nybörjare så är tipset att paddla i grupp och att du håller dig nära land.

Om du ska ge dig ut i kanot eller kajak är det bra om du har med dig ombyteskläder i fall du välter och trillar i vattnet. Flytväst tillhandahåller kanotcentralen.

– Det är även bra om du har på dig lätta skor i kajaken så att du smidigt kan gå i eller tar dig ut ur den.