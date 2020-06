Sommarträning - så håller du i gång

Foto: Nanna Jami

Sol och semester. Sommaren är en tid då många kommer ur sina träningsrutiner. Tränaren Ola Nyhlin ger tips om hur du håller i gång.

Det fina vädret får vissa människor att träna mer, medan andra helt tappar sina goda vanor och hellre ägnar sig åt att ligga i hängmattan och grillkvällar.

– Under sommaren när fler är lediga ges det fler tillfällen att äta. Har man hållit i gång innan ska man gärna fortsätta att göra det även under sommaren. Det är perfekt att var ute och träna i det fina vädret, säger Ola Nyhlin som äger gymmet On Training i Sölvesborg och fortsätter:

–Ha gärna på dig keps, solkräm och solglasögon eftersom du lätt bränner dig om du är svettig.

Du behöver inte köpa dyra maskiner som samlar damm i källaren eller träningsutrustning som kostar skjortan.

– Leta upp en tung sten. Den kan du använda när du kör knäböj och utfall. En annan övning är att du kör kast med den. De flesta har en ryggsäck hemma. Fyll den med tyngder och kör övningar med den på, säger Ola Nyhlin.

– Ett annat tips är att ro en båt. Det får du bra fysik av. Du kan även jogga i vatten och hoppa hopprep. Att träna med gummiband är effektivt och det är lätt att ta med sig.

Om du har tillgång till ett traktordäck får du bra styrketräning när du lyfter det fram och tillbaka. Du kan även slå med en slägga på däcket.

– Det går också bra att träna utan redskap. Ge dig ut i skogen och spring och gör övningar som till exempel armhävningar och situps.

Han berättar att det finns fullt av övningar som man kan göra.

– Det finns många bra träningsfilmer för nybörjare och vana på bland annat Youtube som man kan följa och låta sig inspireras av.

Här är några tips på övningar:

Foto: Nanna Jami

Overhead squat med hopprep. Det är en variant av knäböj där du håller hopprepet med raka armar över huvudet. Du ska hålla hopprepet bredare än axelbrett och fötterna ska vara i samma bredd som i en vanlig knäböj. Övningen involverar hela kroppen.

Foto: Nanna Jami

Hoppa dubbelvarv. Det här är en mer avancerad övning som du med lite övning kommer kunna klara av. Det innebär att du gör ett dubbelvarv med hopprepet mellan varje hopp.

Foto: Nanna Jami

Slå med slägga på däck. Ställ dig med fötterna axelbrett och svinga släggan över ena axeln. Slå den med raka armar på traktordäcket. Vid nästa slag svingar du släggan över den andra axeln.

Foto: Nanna Jami

Armhävningar. Kan göras mot ett däck eller trappa eller som på bilden på en plan yta. Du kan också göra armhävningar på knäna. Utförandet kan varieras genom att sätta händerna tätare eller bredare isär.