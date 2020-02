32 miljoner till skrytbygge är fel och orättvist

Svar till Per-Ola Mattsson (S), Mats Dahlbom (C) och Charlott Lorentzen (MP).

Koalitionsledarna i Karlshamn påstår i en insändare att de gör en investering i föreningslivet när man bygger en klubbstuga åt Asarums IF för 32 miljoner kr. De gör allt för att föra medborgarna bakom ljuset med att argumentera för att det skulle vara en bred satsning på idrottsplatsen i Asarum. Det är en lögn. Det står klart och tydligt i beslut och underlag att pengarna ska gå till Asarums IF och inget annat. Det framgick också tydligt från måndagens debatt att majoriteten med stöd av SD inte läst eller inte vill stå för (eller låtsas om) orsaken till investeringen, (och satt sig in i ärendet) utan det var viktigt för dessa partier att det gick fort! När vi frågade varför fick vi inga svar. De kunde inte heller (eller ville) svara på hur driftskostnader på 1,7 miljoner årligen ska betalas.

När vi efterfrågade behovet av en lyxanläggning i form av en klubbstuga för 32 miljoner så viftades det bara bort med att det är en investering i föreningslivet. Men nu ska alltså kommunen bygga ett gym, sjuklokal, bankettsal, kök, ledarrum, två bastuanläggningar och tio duschrum, kansli, styrelserum, speakerrum med mera. Det blir inte en millimeter bättre träningsmöjligheter för någon. Ändå har de mage att kalla det en satsning på föreningslivet! Tretton föreningar reagerade ryggmärgsmässigt på det orimliga och orättvisa att gynna en utvald förening på detta viset. Dessa föreningar hade ställt en rad frågor till Fullmäktiges ledamöter men inte en enda från SD, S, MP och C bemödade sig med att besvara frågorna. Vi gör samma bedömning som det övriga föreningslivet i Karlshamn att denna investering är orättvis och omoralisk.

Karlshamn befinner sig i en ekonomisk situation där välfärden har stora omställningskrav på sig i form av nedskärningar och effektiviseringar på i runda tal 65 miljoner under året. Det är ett stort hån mot all personal som dagligen kämpar inom skola och omsorg med mera att se att de antagligen måste skära ner lite till varje år för att de styrande politikerna ska kunna sola sig i glansen av skrytbygget i norra Asarum. Och om det inte blir välfärden som får betala priset så blir det ALLA övriga föreningar i Karlshamn som får betala Asarums IFs skrytbygge.

Vi ser behovet av att rusta upp många anläggningar i Karlshamns kommun som tillåtits förfalla av S-styren genom åren. Men det måste ske rationellt och med funktion för ögonen istället för glamour.

I den ekonomiskt svåra tid som de styrande har satt oss i måste dock välfärden prioriteras. Och medborgarna i Karlshamn kan vara trygga i att Karlshamnsoppositionen sätter Välfärden Främst.

Magnus Gärdebring (M)

Bodil Ericsson (L)

Britt Jämstorp (KD)