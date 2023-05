Debatt: Arbete måste vara socialdemokratins linje

Jag gläds över att partiets högsta företrädare nu i opposition retoriskt återvänder till den klassiska socialdemokrati som många, däribland jag själv, känner oss hemma i. Men klokt är ändå att se till vad politiker gör, inte vad de säger. Tyvärr vittnar erfarenheten från valet 2018 att de retoriska locktonerna som förföriskt viskas i väljarnas inte är annat än just retorik. Men min förhoppning är att mitt parti som under många år gått vilse nu under opposition ska hitta hem och bli sossar igen.