Debatt: Det populistiska rättshaveriet

War on Drugs, Zero Tolerance, Three Strikes You’re Out, Nolltrolerans, Tre träffar och du åker ut - var alla kampanjer som ledde till hårdare straff genom politiska beslut på 70- och 80- talen, och som hade fäste i den gamla sheriff-mentaliteten, den tillåtande synen på våld och självförsvar, samt den konservativa synen på hämnden som rättvisa. Effekterna ser vi idag!