Debatt: Farväl till Bullerbyn

Jag ringde upp en av våra legendarer på området socialpolitik, tidigare socialminister Lars Engqvist (S), för att fråga hur han upplever att politiken förändrats. När vi får kontakt sommaren 2022 har han nyligen kommit hem från en semester tillsammans med barn och barnbarn. Han låter oförskämt pigg och går direkt in på den typ av reflektioner jag söker. ”Socialpolitiken byggde tidigare på klasspolitik. Det skedde ett perspektivskifte på 90- och 00-talen. Det berodde på högerns maktövertagande samt den nyliberala vågen som svepte över världen. Vi varken förmådde eller ville hålla emot.”

När människors påstådda längtan efter att välja tandläkare/skola/elbolag/hemtjänstutförare blir överordnad politikens huvudsyfte att bygga ett starkt samhälle så gör det något med politiken. Samma sak gäller om mångkulturalism blir ett mål i sig, speciellt om det inte finns en plan för hur integrationen ska ske. Politiken blir mer populistisk till sin natur, mer willing to please än de tuffa beslut som krävs för att forma ett långsiktigt hållbart samhälle för alla.