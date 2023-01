För några veckor sedan sändes galan Svenska hjältar, då hyllades bland annat en läkare som räddar barn i Afrika, en cheerleader för funktionsnedsatta barn och en skolhund i Hjällbo. Jag vill komplettera med en egen hjälteutnämning. Den går till sydsvenskarna som genom att hålla nere energikonsumtionen under hösten uppvisat solidaritet som ger positiva hållbarhetseffekter.

Regeringen vädjar om att vi främst ska dra ner elkonsumtionen under hårt belastade timmar. En av de potentiella lösningarna som presenterades vid presskonferensen förra veckan var stöd till tjänster som gör det lättare för användaren att spåra och anpassa sin energianvändning, så kallade aggregatorer. Förslaget är gott, användare av denna typ av tjänster minskar per automatik sin konsumtion med minst fem procent under dessa timmar.