Debatt: Företag går under

Coronakrisen gör att företag går under. Och krisstödet fungerar dåligt.

Om den värld vi då kommer tillbaka till snabbt ska kunna återhämta sig, måste jobb och företag som i grunden är livskraftiga räddas från att gå under.

Regeringen har under pandemins gång beslutat om flera olika stöd till näringslivet, stöd som varit avgörande för att undvika de värsta scenarierna för ekonomin. Men många av stöden når inte ut till företagen i tid, på grund av krångel och långa handläggningstider. Företag som permitterar personal tvingas nu vänta i månader på att få ersättning utbetald. Samtidigt ökar antalet konkurser och rekonstruktioner i de drabbade branscherna.

Och de är verkligen inte ensamma. I en undersökning som skickats ut till Svenskt Näringslivs företagarpanel svarade en tredjedel av de blekingska företag som sökt något stöd under pandemin att de är missnöjda med ansökningsprocessen. Mindre än hälften av de svarade är nöjda med tiden det tar till utbetalning. Små fel, som att man glömt fylla i en rad i ansökningsblanketten eller att avstämningar kommit in enstaka dagar för sent, kan leda till avslag eller krav på full återbetalning. Detta trots att företagen i sak uppfyller alla krav för att få stöden. Det är varken rimligt eller skäligt.