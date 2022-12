Detta låter mycket märkligt. År 2021 gjorde Karlskronahem en vinst på 65 miljoner kronor. Det innebär en vinst på 17 000 kronor per lägenhet och år. Efter underhåll och investeringar. Karlskronahem är ett rikt bolag med små skulder och i dagsläget låga räntekostnader. Och inte nog med det. Politikerna har bestämt att Karlskronahems hyresgäster ska betala in extra miljoner till kommunens allmänna utgifter. Varje år. För 2023 vill man att Karlskronahem ska betala in 12 miljoner till kommunen. Fyra av dessa till den allmänna budgeten och åtta miljoner som ska skänkas till en ”utbildnings- och forskningsklinik” på Blekinge Tekniska Högskola. Varför ska hyresgäster i Karlskronahem, till skillnad från andra kommuninvånare, betala en ”extraskatt” för att finansiera kommunal verksamhet och Blekinge Tekniska Högskola?