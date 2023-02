Debatt: Funktionsmedicin kan förbättra

Enligt WHO är de huvudsakliga orsakerna till kroniska sjukdomar kända och om de eliminerades skulle minst 80 procent av all hjärt- och kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes, liksom minst 40 procent av all cancer kunna förebyggas. En huvuduppgift för läkare borde därför vara att också förebygga sjukdomar, inte bara att behandla dem. Funktionsmedicin och precisionshälsa ger oss möjligheten att göra detta på ett systematiskt, kostnadseffektivt och individuellt anpassat sätt.