Samtidigt som regeringen lägger all sin kraft på ett i grunden hopplöst kärnkraftsprojekt lägger den en våt filt över all annan elproduktion. Medan ett kärnkraftverk tar minst tio år att bygga kan en vindpark finnas på plats på omkring tre år. Inte minst för svensk industri är det angeläget att så snabbt som möjligt få tillgång till mer och säker el. Om det stöd som regeringen idag tycks vara beredd att lägga på kärnkraft i stället styrdes över till havsbaserad vindkraft och till stöd för utbyggnad av kablar från verken till elnätet i land så kunde elförsörjningen till i synnerhet de södra delarna av Sverige snabbare kunna tryggas. Villiga investerare för detta saknas inte. Men det kräver att Ebba Busch och regeringen kraftigt tonar ner sina kärnkraftsdrömmar och satsar på mer realistiska lösningar för landets viktiga elförsörjning. Just detta behöver göras nu - och inte om tio år. Eller ännu senare.