Debatt: Liberalerna har blivit sin egen motsats

”Liberalerna har slängt in handduken på det rikspolitiska ringgolvet” (Sydöstran, 2 dec, 2021). Att Namko Sabuni (L) nu (8 april) slänger in även näsduken är ett bokslut vi väntat på länge, men det kommer för sent, det var en tidsfråga, fast Sabuni själv är ett bondeoffer.