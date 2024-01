Debatt: Omprövningens tid är tid för socialdemokrati

Vi är partiet för de många som går till jobbet varje dag men som också ser behoven hos den som just nu är svag. Vi är partiet som samlar industriarbetare, omsorgspersonal och tjänstemän i alla sektorer och som utifrån deras erfarenheter tar fram förslag som förbättrar allas vår vardag.

Vi ska givetvis ha en robust sjukförsäkring som håller individer under armarna när arbetsförmågan sviktar men vi ställer också krav på att anstränga sig för att jobba och bidra. I samma andetag som vi förklarar varför Sverige behöver ha en stram migrationspolitik under överskådlig tid berättar vi också hur mycket fattigare, sämre och tråkigare vårt land hade varit utan invandring och markerar mot alla former av rasism.