Debatt: Satsa på Blekinges unga

En alltför ofta bortglömd grundproblematik som skapar utanförskap och kriminalitet är att vi saknar den balans och matchning mellan behov och efterfrågan på arbetsmarknaden som leder till att allas potential tas till vara. Unga utan nätverk, familjeförutsättningar och kapital måste få chansen att kanalisera sina drömmar, talanger, förmågor och sin potential och nyfikenhet på konstruktiva sätt. Annars läcker den energin bort från samhället och in i något destruktivt.

”Pengarna kan och borde användas för att överbrygga det stora gapet på arbetsmarknaden - genom att stärka kopplingen mellan skola, utbildningsväsende och näringsliv.”

Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén; Jonas Bygdeson, My Dream Now och Leo Sjökvist, Just Arrived