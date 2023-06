Debatt: Stoppa industrifisket

EU-kommissionen har bestämt att under 2023 får fångstkvoten för sill vara drygt 80 000 ton i Bottenviken och drygt 70 000 ton i centrala Östersjön. I västra Östersjön får man inte fiska sill. Kvoten för rödspätta är 11 000 ton och för skarpsill är kvoten 224 000 ton. Enligt Jessica Polfjärd äter skarvarna i Östersjön 24 000 ton fisk per år, vilket motsvarar ungefär 6 procent av EU:s kvot.

Ska vi fortsätta fiska som vi gjort under slutet av 1900-talet och fortfarande gör, då tar fisken slut. I centrala Östersjön har 77 procent av sillen försvunnit sedan 1974. Under 2021 var det 20 industritrålare som tog upp 96 procent av all fisk som landades i Sverige.