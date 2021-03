Debatt: Vad händer med koldioxidbudgeten?

Karlskrona med invånare ska göra sin del för att jorden som helhet ska ha någon möjlighet att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader.

Fridays For Future har utlyst 19 mars till global onlinestrejk med temat No More Empty Promises - Inga Fler Tomma Löften. Därför vänder vi oss till er politiker; visa att Karlskronas koldioxidbudget inte var ett tomt löfte.