Debatt: Våldsfri uppväxt

Allt för många barn utsätts för våld – men det måste inte vara så. Nästa vecka arrangeras en vecka fri från våld runt om i landet. Veckan syftar till att arbeta förebyggande mot våld i alla dess former, att samverka och påverka för att våldet ska upphöra.

Varje år tvingas tusentals barn i Sverige att fly från sina hem till ett skyddat boende på grund av våld i hemmet. Vissa av barnen har levt med våldet hela sina liv. Forskning har med all önskvärd tydlighet visat att våld har en förödande effekt på barns utveckling både på kort och lång sikt.

Under två år har Rädda Barnen tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid Linköping Universitet, Marie Cederschiölds högskola och Göteborgs kyrkliga Stadsmission drivit ett EU-finansierat projekt, ”Efter våldet”, där syftet har varit att stärka rättigheterna för de barn som tvingas fly från våld i hemmet för att bo på ett skyddat boende. Under projektets gång har information samlats in från personal på skyddade boenden och socialtjänsten om vad som behöver förbättras. Barn på skyddade boenden har fått komma till tals och tycka till.