Debatt: Var sjätte vuxen bleking lever i utanförskap

Att så många människor står utanför arbetsmarknaden innebär förstås en enorm kostnad för samhället. Den årliga nettovinsten för statskassan för varje person som lämnar sitt utanförskap uppgår till cirka 340 000 kronor. Den totala kostnaden för dagens utanförskap i Blekinge motsvarar därmed drygt 5 miljarder kronor per år. För hela Sverige uppgår kostnaden till drygt 270 miljarder per år. Det motsvarar hälften av sjukvårdens kostnader.

Många unga människor har nu varit arbetslösa under lång tid. För många unga och utrikes födda är de branscher som drabbats hårdast under pandemin - besöksnäring, hotell- och restauranger - ofta vägen in till det första jobbet, en dörr som varit delvis eller helt stängd under pandemin. Samtidigt har vi en mismatch mellan utbildningar och arbetsmarknad, där det samtidigt som det finns gott om lediga och välbetalda jobb i många sektorer, inte utbildas tillräckligt många för att möte arbetsmarknadens behov.