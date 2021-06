Debatt: Vem är det nästa gång?

Brosnans Bond-favoriter: Elba och Hardy

Kultur. Pierce Brosnan spelade James Bond i fyra filmer mellan 1995 och 2002 ("GoldenEye", "Tomorrow never dies", "The world is not enough" och "Die another day"). Nu har den irländsk-amerikanske skådespelaren gett sig in i debatten kring vem som ska efterträda Daniel Craig i rollen som den brittiska MI6-agenten. Det rapporterar The Independent.