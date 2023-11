Debatt: Vi backar upp de Teslaansställda

När IF Metall nu tvingas ta till strejkvapnet för att säkerställa att alla anställda på Tesla ska få den trygghet som anställda på företag med kollektivavtal har, då backar vi upp IF Metall till 100 procent.

IF Metall har försökt få Tesla att teckna ett kollektivavtal under flera år. När Tesla ändå vägrar då tvingas IF Metall att använda sig av strejkvapnet – för medlemmarnas bästa. Vi backar definitivt IF Metalls beslut och inte minst: alla fackliga medlemmar på Tesla ska känna att vi backar upp dem. Vi står på er sida.