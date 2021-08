Debatt: Yrkesutbildning ger ett jobb

Under de senaste 20 åren har många av våra medlemsföretag upplevt betydande rekryteringsproblem. Med växande pensionsavgångar har bekymren förstås blivit alltmer akuta. Rekryteringsrapporten från TMF pekar på att cirka 3 400 personer fick anställning i branschen under 2020. Ett stort antal vakanser behöver fyllas under de kommande åren.