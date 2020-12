Den offensiva ryska upprustningen

Så här är det. Efter Sovjets kollaps lades massor med svenska förband ner och invasionsförsvaret övergavs i princip. Enligt SIPRI så minskade de svenska utgifterna för militären med cirka en procent per år. Likaså drog USA kraftigt ner sin närvaro i Europa. Det motsvarades av en minskning av den ryska militären.

Den ryska nedrustningen upphörde dock i princip med Putins tillträde som president. Under en period då svenska utgifter för militären, i fasta priser, minskade med ungefär en procent per år, så ökade de ryska med cirka 7 procent per år.