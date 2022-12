Det viktigaste som hände detta år i Tomtelandet i norr var att man under trycket av kriget i öster bestämde sig för att göra en helomvändning och söka skydd under västvärldstomtarnas säkerhetsparaply. Det skedde under betydande enighet för de röda tomtarna ändade sig sedan våra östra grannar bastutomtarna bestämde sig för att gå med under paraplyet. Då skulle Tomtelandet i norr stå helt ensamt och det var det få som ville. Men den som lade käppar i hjulet för denna omvändning under galgen var feztomtarna och deras högljudde ledare Skrik-Tjappe. Han gillade inte att man uppe i norr kallade hans tomtar för fistomtar, eftersom deras behandling av oliktänkande tomtar luktade illa. Men Skrik-Tjappe stod ensam och ingen trodde att han skulle hålla ut och fortsätta bråka särskilt länge.