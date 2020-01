Ett slag och svek mot föreningslivet i Karlshamn

Teknik och fritidsnämnden i Karlshamn har fattat beslut om dramatiska nedskärningar av de kommunala bidragen till föreningarna.

I Mål och inriktning i kommunens budget 2020 har man särskilt poängterat följande:

Möjligheten att vara med och påverka i stort och smått är viktigt för att vi ska må bra och känna tillfredsställelse i livet. Det kommunala pensionärsrådet, ungdomsrådet och rådet för funktionsnedsatta är viktiga delar i detta arbete.

Trots detta fattar teknik- och fritidsnämnden beslut om drastiska nedskärningar av bidragen till lokaler och verksamhet utan att vare sig samråda eller informera Kommunala Pensionärsrådet KPR. Detta trots att nämndens ordförande Mats Dahlbom också är vice ordförande i KPR:

Det är självklart att kommunen ska stödja föreningslivet i hela kommunen med bra aktivitetsstöd, ändamålsenliga anläggningar.

Trots dessa av fullmäktige beslutade mål fattar teknik- och fritidsnämnden beslut om tioprocentiga nedskärningar av bidragen till föreningslivets aktiviteter och lokaler.

För äldre som bor hemma är det viktigt med en rik och stimulerande tillvaro och fritid. Trots detta fullmäktigemål minskar man pensionärsföreningarnas möjligheter att verka genom att minska de kommunala bidragen med tio procent.

De bidragsnormer man nu beslutat om grundar sig på föreningarnas verksamhet och kostnader 2019. Kostnader som man nu inte kan påverka eftersom föreningarnas bokslut redan är klara. Eftersom föreningarna under hela 2019 har räknat med de ”gamla” normerna har också utgifterna under 2019 anpassats efter de ”gamla” bidragsbeloppen. För SPF Bodekull innebär de förändrade normerna drygt 20 000 kronor per år eller 25 kronor per medlem i minskade kommunala bidrag. Att höja medlemsavgiften med tio procent i ett steg är knappast möjligt om vi vill att alla pensionärer ska ha råd att vara medlem i en pensionärsförening.

I och med att lokalbidragen minskas med tio procent innebär det ökade hyreskostnader. Vilken annan hyresvärd hade lyckats få igenom ökade hyror med denna procentsats.

Gör om – gör rätt! Samråd i KPR innan beslut fattas! Följ kommunfullmäktiges beslutade mål! Beslut om ändringar skall gälla innevarande verksamhetsår och inte ”retroaktivt”. Inse rimligheten i era beslut och gör en konsekvensanalys.

Paul Hedlund

Ordförande SPF Bodekull