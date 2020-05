Fel om munskydd

Kan hela världen ha fel angående munskydd och är Folkhälsomyndigheten de enda som vet att munskydd inte skyddar? Kan Folkhälsomyndigheten - och president Trump - ha kunskap, som ingen annan har om munskydd? Ja, det är ju möjligt men inte troligt!

Folkhälsomyndigheten påstår att munskydd kan leda till en falsk säkerhet och att folk kommer att ta på de kontaminerade munskydden och på så sätt sprida smittan mer än annars. Detta resonemang håller bara när man utgår från Folkhälsomyndighetens ståndpunkt att munskydd inte funkar. För det andra, varför skulle folk ta mera på ett munskydd än annars i ansiktet? Det kan snarare förstärka medvetenheten om att inte ta sig i ansiktet. Skyddet kan leda till att uppmärksamheten om försiktighet förstärks.

Forskning från Hongkong tycks visa att munskydd hjälper i kampen för att minska smittspridningen. Och virolog Fredrik Elgh Umeå universitet håller med (SVT 05.05.20) Det är snarare så att Folkhälsomyndigheten har låst sig i denna fråga och det blir en enorm prestigeförlust att nu erkänna att man haft fel OCH framförallt att de rekommendationer man gått ut med att personalen inom äldreomsorgen inte skulle använda munskydd förorsakat många gamlas död.

Det är nämligen den troligaste förklaringen till att vi fått in smittan i en dödlig omfattning på äldreboenden och inom hemtjänsten. Fram till den 2/5 har 541 äldreboenden i landet fått in coronasmittan och 2 500 personer är smittade (när 15 av 21 regioner svarat). I hela landet har man fått in smittan, men det är värst i Stockholm.

Av de 541 är 205 äldreboenden i Stockholm med 1 686 smittade personer (DN 02.05.20). Tidigare uppgifter (08.04.20) visar att minst 160 äldre avlidit. Det kommer nog att bli värre och det är kommunerna och äldreomsorgen som fallerar i kampen mot coronaviruset - bland annat för att de följt Folkhälsomyndighetens anvisningar att munskydd inte behövs.

Alf Ronnby