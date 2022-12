Insändare: Är elkrisen på riktigt?

Högern har under åren gradvis sålt ut produktionen, så ungefär en fjärdedel av vinsterna går utomlands, säger Ola Gabrielson och Janine O'Keeffe

Sverige har under de senaste 100 åren nästan alltid haft ett elöverskott, och kunnat exportera el. Så är det fortfarande, även då två av sex kärnreaktorer står stilla just nu. Trots det talar ministrarna om ”elbrist” som de underförstått menar är anledningen till att elpriset är skyhögt just nu. De manar oss att spara el (sänka värmen och ljuset, undvika att använda maskiner, osv) för att dels minska vår elräkning och dels se till att industrin kan fortsätta som vanligt. De hotar oss till och med att stänga av elen för hushållen om inte förbrukningen går ner tillräckligt.