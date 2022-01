Insändare: Äreminne över Per Albin-linjen

Kent Zetterberg tillhör en krets av historiker som specialstuderat svensk politik under andra världskriget. I sin nya bok ”Sverige och Hitler 1939-1945 : ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget” (Carlssons 2021) vill han ge ett bidrag till historien om relationen mellan Sverige och Tyskland under andra världskriget.