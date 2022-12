Folkhälsomyndigheten i USA, The Centers for Disease Control and Prevention, gör bedömningen att 75 procent av nya infektionssjukdomar hos människor har sitt ursprung bland djur. I webbtidningen Anlib säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet: “Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre”.