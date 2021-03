Insändare: Barn behöver fysisk aktivitet

Sedan 2018 har vi nationella mål om folkhälsa att leva upp till. Det är bra med nationella mål eftersom det underlättar för alla sektorer som arbetar med den sakliga frågan. Problemet just nu är inte främst att målsättningarna inte nås, det är förklarligt under rådande omständigheter, utan att regeringen så nonchalant ignorerar den utveckling vi ser bland barn och unga. Därför kräver vi nu följande:

En nationell handlingsplan måste uppföras för att säkerställa att våra barn och ungdomar rör på sig mer. Det är inte okej att 8 av 10 barn missar målsättningen, pandemi eller ej. Mer behöver göras och med en handlingsplan kan det lättare uppnås under, men framförallt efter, pandemin.

2. Säkerställ idrottande under pandemin

Många har fått sin idrottsträning inställd på grund av pandemin. Främst är det gruppen tonårstjejer som rör sig minst. Hemundervisning, inställda träningslektioner och nu senast kommuner som stänger ner idrottsplatser. Logiken går inte ihop och här behövs ett klargörande. Barn och ungdomar har dagligen träffats i klassrummen och fått lov att sparka boll under rasterna. Men att träna fotboll utomhus efter skoltid har inte varit tillåtet förrän nu, trots att Folkhälsomyndigheten påtalat vikten om att röra på sig samt att barn sprider viruset i lägre utsträckning. Det är under all kritik.