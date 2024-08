Insändare: Besattheten av kärnkraften kan bli kostsam för folket

Detta kan komma att få oöverstigliga konsekvenser då en viktig del av subventionerna till den nya kärnkraften ska bestå i ett garanterat pris på 80 öre per kilowattimme under 40 år. Experter som Bloomberg New energy finance tror att sol- och vindel kommer att kosta 15-20 öre per kilowatt timme om 20 år. Dessutom kommer batterier att kunna stabilisera elsystemet i veckor och månader.