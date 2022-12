När Israel skapades 1948 var 86% av invånarna i Betlehem kristna. Idag är siffran runt 10%. Trycket från ockupationen - med avspärrningar, rörelsehinder, beslagtagande av land och egendom, etnisk diskriminering, arresteringar och dödsskjutningar – har fått många av de som kan att lämna området. Palestinier på Västbanken är genom Israels murar och stängsel hindrade från att besöka de kristna platserna i Jerusalem. Den lilla kristna minoriteten i Gaza på under 1.500 individer lever under israelisk belägring, och högst 200 ansökningar att fira jul i Betlehem beviljas årligen av ockupationsmakten. Män under 55 års ålder beviljas i praktiken nästan aldrig tillstånd.