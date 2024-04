Insändare: Blekinges kultur i kris

Utställningen handlade om hur italienarna under andra världskriget gick man ur huse för att bevara sin kultur och sina statyer genom att klä in dom i sandsäckar för att skydda mot luftangrepp. För mig en symbol för hur vi ibland tar kulturen för given och först inser värdet av den när den riskerar att gå förlorad. Hur man ser på sin kultur i kris.